РИАМО – 27 июн. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей, их обвиняют в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте СК России.

«Следственным комитетом Российской Федерации в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений, нарушая требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций. Злоумышленники незаконно перечислили деньги, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной Петрову за пределами России кипрской компании «Панабел Лимитед».

«С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 миллиарда рублей», – уточняется в сообщении.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиардов рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке.

«В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», – разъясняется на сайте.

По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски. Изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф».