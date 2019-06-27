РИАМО - 27 июн. На дорогах столицы в четверг после полудня образовались 8-балльные пробки, наиболее крупные заторы – в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего движение затруднено на Третьем транспортном кольце и на Садовом кольце.

Крупные заторы также на Ленинградском, Кутузовском проспектах, улицах Тверской, Серафимовича, Садовнической и Овчинниковской набережной, на Тульской, Русаковской и Нижегородской эстакадах. Пробки есть на МКАД к югу и западу от столицы, а также в районе Лосиного острова.

К 19:00 пробки могут достигнуть 9 баллов. Ранее сервис давал прогноз, что дорожная ситуация улучшится к 20:00, однако сейчас данные изменились, пробки исчезнут только после 21:00.

В четверг в Московском регионе дождливая и ветреная погода. Ожидаются гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют ездить медленнее, увеличить дистанцию до других машин. Водителям также напомнили, что грозы ухудшают видимость, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.