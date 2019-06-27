РИАМО – 27 июн. В дилерских центрах автоконцерна «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, представители компании уверяют, что меры не связаны с операционной деятельностью, дилерские центры продолжают работу, сообщает в четверг ТАСС.

«Сегодня (27 июня – ред.) около 9 утра в несколько ДЦ «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК (Следственного комитета). Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании», – сказал агентству представитель пресс-службы компании.

Собеседник подчеркнул, что все дилерские центры продолжают работу, несмотря на проходящие там проверки.

Кроме того, в «Рольфе» пояснили, что действия правоохранителей мешают операционной деятельности компании.

Накануне источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что обыски у автодилера «Рольф» связаны с проверкой информации о выводе денег за рубеж.