Запрет полетов из России в Грузию, который начнет действовать в июле 2019 года, огорчил не только туристов, но и гурманов. Наши соотечественники недоумевают, как прожить без киндзмараули, хинкали, хачапури по-аджарски, долмы и пхали. Обозреватель РИАМО выбрала лучшие грузинские рестораны в Москве, где кормят не хуже, чем в тбилисском «Захар Захарыче».

«Чито-Ра» на Курской

© страница трактира «Чито-Ра» в соцсети Вконтакте

Где: ул. Казакова, 10

Средний чек: 700 рублей (без напитков)

Трактир «Чито-Ра» на Курской – хинкальная с историей. Здесь уже 12 лет готовят настоящую грузинскую еду, и, что редкость для Москвы, почти по грузинским ценам (хинкали – 45-55 рублей за штуку). По атмосфере заведение напоминает трактиры в переулках проспекта Руставели в Тбилиси, куда ходят только местные. Есть столы на большие компании, куда могут подсадить посторонних. Интерьер в деревенском стиле, с темной деревянной мебелью, сюжетами грузинской жизни и искусственными растениями.

Идти сюда стоит очень голодным, потому что попробовать захочется и хачапури, и сочные хинкали (по-горски, с зеленью или с бараниной), ассорти пхали, баклажаны с орехом и многое другое. Из алкоголя в меню только пиво, поэтому все пьют грузинский лимонад. Забронировать столик нельзя, вход в порядке живой очереди, в которой стоят и посетители соседнего «Гоголь-центра», и сотрудники «Армы», и другие ценители грузинской еды.

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«Натахтари» на Маросейке

© сайт ресторана «Натахтари»

Где: ул. Маросейка, дом 6-9, строение 1

Средний чек: 1500 – 2000 рублей

Ресторан «Натахтари» на Маросейке, за который отвечает шеф-повар из Тбилиси Саломон Долидзе, славится тем, что готовит грузинскую классику, как в Тбилиси, рецепты которой передаются из поколения в поколение. Попробовать стоит хачапури, хинкали, харчо и несколько разновидностей пхали, а на десерт заказать мацони с медом и орехами. Кроме «Боржоми» и грузинского пива, здесь подают хванчкару, саперави, мукузани по бокалам. Днем по будням есть скидки, а в четверг и пятницу играет живая музыка.

Saperavi cafе на Покровке

© сайт Saperavi cafе

Где: улица Покровка, дом 5, строение 5

Средний чек: 1500 рублей (без напитков)

Для тех, кто любит современную грузинскую кухню, ту, что подают на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, – добро пожаловать в Saperavi cafе. Его создатели Хатуна Колбая и Тенгиз Андрибава сделали акцент на новой грузинской кухне и давно забытых рецептах. Здесь есть Гиви-бургер и блюда на муке без глютена. Также можно попробовать хинкали на пшеничной и полбяной муке, хачапури по-мегрельски без глютена и многое другое. Из новинок: чриантели (холодный суп из вишни), ачма с черноморскими мидиями и соусом из мацони с зеленой аджикой, панна-кота из мацони и зеленой аджики с ягодами.

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Стрит-фуд «Вай мэ»

© сайт закусочной «Вай мэ»

Где: Пятницкий переулок, 8

Средний чек: 700 рублей (без напитков)

Создательница Saperavi cafе кормит москвичей и грузинским стрит-фудом в сети закусочных «Вай мэ», которые работают по системе самообслуживания. К счастью, качество блюд из-за этого не хромает. В меню хачапури по-аджарски за 220 рублей, ачма с сулугуни и мацони (200 рублей), оджахури с грибами (170 рублей), а также большой выбор хачапури без глютена. Посетители здесь любят заказывать кручинный суп в булке (120 рублей), вареные хинкали от 180 рублей за 4 штуки, жареные – от 200 рублей.

«Хачапурия»

© страница кафе-пекарни «Хачапурия» в соцсети Facebook

Где: Пятницкая улица, 6/1

Средний чек: 500 - 700 рублей (без напитков)

Кафе-пекарня «Хачапурия» с 30 видами хачапури понравится любителям бюджетных мест. В меню как классика (имеретинские, мегрельские, абхазские хачапури), так и модные хачапури без глютена из бездрожжевого теста, открытые и закрытые лодочки с разными начинками, ачма и мини-сеты. Заведение небольшое, но в два этажа – на первом расположилась пекарня и кулинария, где можно купить горячие хачапури на вынос, холодные закуски и домашние десерты, а на втором — 70 посадочных мест с открытой кухней и баром, а также двумя большими столами для компаний. Также сюда стоит идти за пончиками с заварным кремом, шоколадом и яблочным конфетти.

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Ресторан «Оджахури»

© фото предоставлено рестораном «Оджахури» © фото предоставлено рестораном «Оджахури» © фото предоставлено рестораном «Оджахури» © фото предоставлено рестораном «Оджахури» 1 из 4

Где: Садовая-Черногрязская, 22, стр.1

Средний чек: от 3500 рублей

Ресторан Оджахури на Садовой-Черногрязской работает в Москве уже четвертый год. Его название – это грузинское блюдо с жареным мясом и картофелем, также слово означает «семейный, домашний». В ресторане работают семьями, в частности, хинкали лепят чемпионы Грузии по приготовлению этого блюда – отец и сын Уча и Борис Гиоргберидзе. Интерьер тоже домашний – много дерева, уютные диваны и кресла, а картины с изображением родственников владельцев ресторана создают атмосферу грузинского дома. Основное развлечение для посетителей – живая музыка, грузинские песнопения звучат со сцены, гости поют в караоке-зале, каминном зале и VIP-зоне.

Шеф-повар ресторана Бадри Лемонджава позаботился о том, чтобы грузинская классика была в лучшем виде. Сюда стоит идти за цыпленком чкмерули, пхали, фаршированным ореховой пастой болгарским перцем и пр. В ресторане регулярно проходят гастрономические фестивали, когда повара экспериментируют с традиционные рецептами и придумывают новые блюда.

По воскресеньям здесь можно попасть на кулинарные мастер-классы в формате грузинского застолья. Также есть мастер-классы для детей.

Винный бар Megobari

© фото предоставлено баром Megobari © фото предоставлено баром Megobari © фото предоставлено баром Megobari © фото предоставлено баром Megobari © фото предоставлено баром Megobari © фото предоставлено баром Megobari 1 из 6

Где: ул. Маросейка, 15

Средний чек: 1200 – 1500 рублей

Грузинский винный бар Megobari от Guliani Group (рестораны и кулинарные лавки «Оджахури», «Хинкали Хаус», Kulinari, Mochi) – одно из новых грузинских мест в Москве. С грузинского название переводится, как «друг», здесь можно устроить посиделки в кругу друзей с вином и грузинской кухней. Интересно, что это первый грузинский винный бар в Москве, в винной карте которого около 70 позиций грузинских вин. Из еды нужно заказывать лодочки на тонком хрустящем тесте – от классической до аджарской с аджапсандали, но по московским ценам (от 450 рублей). Также в меню все хиты грузинской кухни: шашлыки, хинкали разных видов и множество закусок, среди необычного – роллы по-грузински.

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Tsomi

© сайт проекта TSOMI

Где: Лесная ул., 20, фудмолл «Депо»

Средний чек: от 700 до 1200 рублей

Новый грузинский проект TSOMI в формате fast casual открылся в феврале 2019 года в «Депо». Бренд-шеф проекта – Бадри Лемонджава. В основе концепции Tsomi – 4 хита грузинской кухни из теста (цоми – «тесто»). В меню есть любимые аджарские лодочки с тонкой хрустящей корочкой и разными начинками, знаменитые пончики по-тбилисски с заварным кремом с разными вкусами (классический, лимонный и шоколадный), а также хинкали и чебуреки. Их готовят с фаршем из говядины и свинины, с сыром, грибами и фирменные с чакапули из баранины, тушеной в белом вине с тархуном и сливами. Также здесь можно заказать лимонады, грузинские вина и пиво. Вторая точка Tsomi открылась в конце июня на Центральном рынке на «Цветном бульваре», куда гурманы рекомендуют идти за пончиками.

Ресторан «Казбек»

© сайт ресторана «Казбек»

Где: улица 1905 года, 2, Трехгорная мануфактура

Средний чек: от 2500 до 3000 рублей

Изысканный ресторан аутентичной грузинской кухни – для особого случая. Этот проект Андрея Деллоса посвящен воспоминаниям о Грузии, где основатель кафе «Пушкин» и «Турандот» провел детство. Здесь попытались воссоздать собирательный образ грузинских квартир – состаренные стены, фактурные полы и настоящая дровяная печь, в которой выпекаются хачапури и хлеб. Заведение рассчитано на 112 посадочных мест. Цены выше среднего, но порции большие: ассорти пхали (1890 рублей), аджапсандал (570 рублей), хачапури с черным трюфелем и рачинской ветчиной (1360 рублей).

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Винный ресторан Vani

© сайт винного ресторана Vani

Где: Орликов переулок, 6

Средний чек: от 1000 до 1200 рублей

Ресторан и винотека Vani созданы для грузинского застолья без повода, когда накрывают стол во дворе дома в тени многолетних деревьев. Деревья, правда, на московский лад – тонкие металлические прутья, с нанизанными на них зелеными винными бутылками. В центре этой вакханалии – большой дубовый стол с дубовыми табуретами. Как рассказывают рестораторы, посуду, приборы, фотографии и книги привозили прямо из Грузии. Впрочем, в Москву привезли не только приятные мелочи, но и специи, грецкие орехи, кукурузную муку и пр. Чтобы сделать меню максимально аутентичным, шеф-повар Денис Кугатов два месяца ездил по регионам Грузии, набирая команду в новый ресторан. В летнем меню – окрошка с копченой индейкой и мацони, чакапули, хачапури со свекольной ботвой, четыре вида хинкали, классические хачапури и 70 сортов вина из 11 винных домов Грузии.