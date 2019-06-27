РИАМО – 27 июн. Подмосковная прыгунья в воду Елизавета Кузина завоевала серебро первенства Европы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство Европы по прыжкам в воду проходит в Казани с 24 по 30 июня 2019 года. В составе сборной команды России выступает спортсменка из Московской области.

«Елизавете Кузиной покорилось серебро в дисциплине «прыжок с десятиметровой вышки» среди юниоров 16-18 лет. Первое место досталось еще одной представительнице России Яне Сатиной, бронзу взяла спортсменка из Великобритании Джози Зиллиг», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что в регионе существует целый ряд учебных центров, осуществляющих подготовку профессиональных спортсменов по всем дисциплинам водных видов спорта.

«Прыжки в воду – одна из дисциплин-лидеров по количеству тренирующихся по ней спортсменов в регионе. Впоследствии из них вырастают конкурентоспособные профессионалы, которые завоевывают награды мирового уровня. Речь идет не только о Викторе Минибаеве и Кристине Ильиных, выступающих в зачете взрослых. На проходящем в Казани Первенстве Европы по прыжкам в воду подмосковная спортсменка Елизавета Кузина завоевала серебро среди юниоров 16-18 лет, поэтому мы с уверенностью можем говорить о том, что у нынешних звезд есть достойные преемники», – резюмировал он.