РИАМО – 27 июн. Выездной мониторинг качества оказания услуг, связанных с организацией питания граждан, провели в одной из больниц Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребителского рынка и услуг Московской области.

Проверка проходила на территории ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2 «Нахабинская городская больница», находящегося по адресу: Нахабино, улица Институтская, дом №9А.

«В процессе мониторинга выявлены несоответствия требованиям нормативных правовых актов. По итогам мониторинга руководству лечебного учреждения рекомендовано: организовать должный контроль организации лечебного питания», – сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Кроме того, нужно обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и приказа министерства здравоохранения РФ от 5 августа 2003 года №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».