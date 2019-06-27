РИАМО - 27 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) стало участником фестиваля молодежных медиа Москвы, который проходит на «Винзаводе» в четверг.

На площадке «Винзавода» для гостей работает ярмарка вакансий, также организованы мастер-классы и выступления профессиональных журналистов, медиаменеджеров, представителей федеральных и региональных СМИ и медиапроектов.

На фестивале обсуждают тренды в медиа, популярные форматы в СМИ, работу современной редакции. Кроме того, гостям объясняют, как молодежь потребляет контент, как создавать и распространять материалы на молодежную аудиторию, как журналисту использовать социальные сети.

В рамках мероприятия первый заместитель главного редактора РИАМО Василий Евстигнеев и заместитель главного редактора РИАМО Владимир Мокшин презентовали возможности агентства для начинающих журналистов и молодых специалистов медиасферы, а также пригласили гостей фестиваля на обучение и стажировку в РИАМО.

Всего фестиваль молодежных медиа Москвы собрал около 150 участников. Перед гостями выступили представители «Московского комсомольца», издательского дома «Комсомольская правда», RT.

Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.