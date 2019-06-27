РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска 30 июня пройдет фестиваль экстремального спорта и хип-хоп культуры One Flow, сообщается в группе «One Flow» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый фестиваль One Flow состоится 30 июня в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в рамках празднования Дня молодежи, начало в 16:00. Для гостей будет работать зона экстремального спорта и хип-хоп музыки», - говорится в сообщении.

PODOLSK WORKOUT организует зону воркаута, школа паркура WECANFLY-GIBBON - зону паркура. В музыкальной зоне Florest можно будет послушать специально приглашенного гостя Bazovskiy.

Фестиваль пройдет при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска, молодежного парламента, Федерации воздушно-силовой атлетики России, Федерации воздушно-силовой атлетики региона.