РИАМО – 27 июн. Новый Дом культуры планируется построить в сельском поселении Успенское в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект появится в поселке Горки-10 сельского поселения Успенское.

«Здание ДК планируется реализовать на территории сложившегося микрорайона вблизи социальных учреждений – школы и детского сада. Таким образом, размещение ДК площадью 6 тысяч квадратных метров и создание дополнительного общественного пространства позволяет сформировать в поселке новый центр притяжения, отвечающий современным требованиям и социальным запросам разных возрастных групп населения: досуг выходного дня, праздничные мероприятия, творческие кружки», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По проекту здание делится на три функциональных блока: концертный зал на 400 мест с фойе и зоной буфета, спортивный центр с трибунами на 150 мест и залом для фитнеса, а также досуговый центр с кружковыми секциями для взрослых и детей от 5 лет.

Кроме того, планируется организация танцевальных классов, изобразительной и театральной студий, классов игры на музыкальных инструментах.

«Использование в проектном решении крупных архитектурных форм, большого объема витражного остекления и ограниченной цветовой палитры позволяет создать элегантный и узнаваемый объект, который задает новый вектор развития территории. Игра форм и объемов в сочетании с четкими, но не спорящими друг с другом линиями задает зданию современный мотив», – уточняется в сообщении.

На территории Дома культуры будет выполнено благоустройство с созданием общественного пространства, ядром которого выступает площадь перед главным входом.

Раскладка разноформатной тротуарной плитки выделяет особые зоны для отдыха и навигации.

«В качестве связи общественного пространства с поселком использована аллея вдоль главного фасада здания с пешеходными дорожками и местами отдыха, вдоль которой высажены клены, рябины и яблони. Предусмотрена удобная транспортная доступность объекта с организованными парковками для автомобилей и обеспечением безопасной пешеходной инфраструктуры с учетом маломобильных групп населения», – добавляется в материале.

Исходя из вышеперечисленного, ДК станет новым уникальным формообразующим объектом, драйвером для дальнейшей реализации культурного потенциала прилегающей территории и поселка в целом.

«Авторы проекта – проектное бюро ООО «Техно-Архитэк», – заключается в сообщении.