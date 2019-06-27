РИАМО - 27 июн. Столичному застройщику АО «Мосотделстрой №1» передали права на земельный участок, где расположен объекта незавершенного строительства ЖК «Терлецкий парк», также компания должна выполнить обязательства перед дольщиками данного жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Арбитражный суд Московской области принял решение о передаче городскому застройщику АО «Мосотделстрой №1» объекта незавершенного строительства ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна»), прав на земельный участок по адресу: улица Новогиреевская, владение 5», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что судом «Мосотделстрою №1» также переданы обязательства бывшего застройщика АО «Глобинвестстрой» перед участниками строительства, которые включены в реестр требований участников строительства.

На основании определения суда между конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» и АО «Мосотделстрой №1» будет подписан договор и акт приема-передачи прав и обязательств застройщика.

«Ранее кандидатура нового застройщика была одобрена Минстроем России, федеральное ведомство направило в Арбитражный суд положительное заключение. Принятое судебное решение позволит городскому застройщику в полном объеме осуществить работы по завершению строительства объекта», — отметила Пятова.

АО «Мосотделстрой №1» уже провело ряд первоочередных мероприятий. Завершилось инженерно-техническое обследование объекта, благодаря которому определено реальное состояние строительных конструкций зданий и объем необходимых работ. В настоящее время осуществляется корректировка проектной документации.

На сегодняшний день практически завершено формирование реестра требований участников строительства ЖК. Из реестра в судебном порядке исключены требования юридических лиц, которые «задваиваются» с требованиями граждан.

«Строительные работы планируется возобновить в четвертом квартале текущего года. В настоящее время ведется работа с ресурсоснабжающими организациями по вопросу получения технических условий», — уточняется в материале.

ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») – один из самых старых и крупных долгостроев столицы. Начало стройке было положено еще в 2004 году, но по состоянию на 2019 год его готовность не превышает и 25%. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства комплекса за счет бюджетных средств.