РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. В Королеве утвердили макет памятника на братской могиле, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве состоялось заседание комиссии по увековечиванию памяти. На нем участники обсудили проект памятника советским воинам, установку мемориальной доски архитектору Любови Гулецкой.

«Сейчас на братской могиле только плита, на которой указаны не все воины, захороненные там. Новый памятник будет состоять из стелы с бюстом солдата и плиты с именами захороненных воинов», – сказал председатель совета ветеранов Владимир Ковтуненко.

Реконструировать памятник на братской могиле планируется к 75-летию празднования Победы, городским советом ветеранов почти завершен сбор средств.

Также члены комиссии рассмотрели вопрос установки памятной плиты архитектору Любови Гулецкой на доме №2 на улице Калинина, который построен в 1950 году по ее проекту. Проект доски будет окончательно утвержден на комиссии с участием внука Гулецкой.