РИАМО - 27 июн. За минувшие сутки, 26 июня, на землях лесного фонда Московской области ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 22,28 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Локализовано четыре пожара на площади 503,7 гектара, действующих пожаров нет. 27 июня на большей территории лесов Московской области ожидается I класс пожарной опасности», — говорится в сообщении.

В частности, в четверг в Подольском и Ступинском лесничествах — II класс, в Талдомском, Сергиево-Посадском , Звенигородском лесничествах и «Русском лесе» — III класс, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — IV класс.