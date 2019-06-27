РИАМО - 27 июн. Жителям Московской области разослали СМС с предупреждением от МЧС о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: с 21:00 27 июня с сохранением до 21:0028 июня в Московской области ожидается сильный дождь, местами гроза, порывы ветра до 13-18 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

На территории Московского региона в четверг ожидаются дожди с грозами, сильный ветер, местами град.

Спасатели советуют при сильном ветре закрыть форточки и окна, отключить газ, водопровод и электричество и не пользоваться лифтами. Если ветер застал вас на улице, укройтесь в здании, держитесь подальше от деревьев, недостроев и рекламных щитов.

При граде и грозе нужно найти укрытие в помещении, на улице не следует прятаться под деревьями.

Спасатели при непогоде рекомендуют автолюбителям ездить медленнее, увеличить дистанцию до других машин. Также грозы ухудшают видимость, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.