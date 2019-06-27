РИАМО - 27 июн. На дорогах столицы в четверг после полудня образовались серьезные пробки, дорожная ситуация оценивается в семь баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее крупные заторы образовались в центре столицы — на Третьем транспортном и на Садовом кольцах.

Движение также затруднено на Ленинградском проспекте, улицах Тверской, Серафимовича, Садовнической и Овчинниковской набережной. Пробки также на МКАД к югу и к западу от столицы, а также в районе Лосиного острова.

По прогнозам сервиса, к 18:00 пробки достигнут восьми баллов. Ситуация на дорогах улучшится только к 20:00.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило, что в четверг в столице пройдет сильный дождь, ожидаются гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют ездить медленнее, увеличить дистанцию до других машин. Водителям также напомнили, что грозы ухудшают видимость, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.

При сильном ветре не следует парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций.