РИАМО - 27 июн. Спортсменки из подмосковного Дзержинского заняли второе место в заключительном туре летнего первенства Подмосковья по футболу, сообщается в Instagram-аккаунте отдела спорта администрации муниципалитета.

Накануне на стадионе «Орбита» состоялся заключительный V тур летнего первенства Московской области по футболу среди девичьих команд 2007 года рождения.

«В заключительном матче, одержав победу над командой КСШОР «Зоркий» из Красногорска со счетом 6:1, воспитанницы СШ «Орбита-Юниор» заняли II место и стали серебряными призерами соревнований. По итогам футбольного сезона лучшим бомбардиром турнира стала игрок команды СШ «Орбита-Юниор» Павлова Полина, забившая 16 мячей, и это лучший показатель среди всех участников соревнований данной возрастной категории», - говорится в сообщении.

По окончании игр команду наградили кубком и серебряными медалями соревнований.