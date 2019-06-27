РИАМО - 27 июн. В столичном храме Софии Премудрости Божией завершилась церемония отпевания народной артистки России Аллы Покровской, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На церемонии присутствовали родные, близкие, друзья и коллеги актрисы.

Ранее в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с Покровской, ее проводили в последний путь аплодисментами.

Алла Покровская была выпускницей Школы-студии МХАТ, а затем стала ее ведущим педагогом, профессором. Актриса и театральный режиссер 45 лет посвятила служению «Современнику», а последние 15 лет – сцене МХТ имени Чехова.

Покровская скончалась 25 июня после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.