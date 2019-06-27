РИАМО - 27 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на своем сайте полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, всего в регионе работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках поручений президента РФ Владимира Путина Минтранс области опубликовал полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации. Мобильные комплексы хорошо заметны на дороге - на машинах есть соответствующая символика.

Ознакомиться с местами установки можно на сайте по ссылке, где на интерактивной карте отмечены стационарные комплексы и представлены передвижные комплексы.

Ранее на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин отметил, что цель камер слежения на дорогах — сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.

Всего на территории Московской области в целях пресечения правонарушений дорожного движения и снижения смертности на автомобильных дорогах работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

Места установки и режим работы стационарных комплексов фотовидеофиксации определяются органами ГИБДД на аварийно-опасных участках с учетом данных о статистике аварийности на участке дороги. Контроль за местами установки комплексов осуществляется через GPS/Glonass координаты.

«Превышение скоростного режима сегодня остается одной из наиболее частых причин смерти людей на дорогах. В местах установки комплексов аварийность снижается на 20-30%», - уточняется в материале.

За пять месяцев 2019 года на дорогах Подмосковья наблюдается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 8%, или 152 происшествий, количество погибших и раненых снизилось на 7%, или на 19 человек, и на 12%, или на 287 человек соответственно.