РИАМО – 27 июн. В декабре 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» наладила прямое авиасообщение между подмосковным аэропортом «Жуковский» и Прагой, сейчас рейсы в столицу Чехии выполняются от пяти до семи раз в неделю, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.



«Минимальная стоимость авиабилета по маршруту Жуковский - Прага - от 5047 рублей в одну сторону по тарифу «Безбагажный». Линия обслуживается комфортабельными самолетами Airbus», - отмечается в материале.



Прагу зовут городом тысячи шпилей. Знаменитые астрономические часы на Староместской ратуше, Карлов мост со скульптурами святых, Тынский храм, Пражская синагога, Вышеград, Пражский град, Вацлавская площадь, вращающаяся зеркальная голова Кафки, Петршин холм – это далеко не полный список достопримечательностей, которые можно посетить в Праге. К тому же Чехия, находящаяся в самом центре Европы, может служить отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в шенгенскую зону.



Авиабилеты в Прагу из «Жуковского» можно купить на сайте «Уральских авиалиний», а также в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр по номеру: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.