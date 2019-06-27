РИАМО - 27 июн. В подмосковной Коломне 20 июля пройдет большой велофестиваль, заявлены несколько типов гонок и заездов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«20 июля в Конькобежном центре Коломны соберутся увлекающиеся велоспортом, профессионалы и любители. Дух свободы, живописные виды, поддержка друзей – это удивительная атмосфера. Мероприятие по праву обещает стать самым запоминающимся событием велосипедного сезона 2019 года», — сказал собеседник агентства.

По его словам, заявлены несколько типов гонок и заездов: заезд-эстафета «Подмосковье-90», маршрут которого составит 90 километров, семейный заезд, заезд для молодоженов на тандемах, два колеса + 4 лапы – на 3 километра, детский заезд и парад костюмов 600 метров.

Также для гостей проведут мастер-классы и показательные выступления с захватывающими дух трюками. Победителей «Велопробега» ждут достойные призы.