РИАМО – 27 июн. Поликлинику на 750 пациентов построили в Бутырском районе столицы, учреждение планируют ввести в эксплуатацию осенью, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Бутырском районе на улице Яблочкова завершено строительство детско-взрослой поликлиники, которая рассчитана на 500 взрослых пациентов в смену и 250 посещений в смену для детей. В данный момент в поликлинике устанавливают медицинское оборудование, благоустраивают окружающую территорию. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2019 года», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в поликлинике предусмотрены отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики, блок врачей общей практики и врачей-специалистов, хирургические кабинеты, педиатрическое отделение и дневной стационар на 16 мест.

«Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил строительство объектов здравоохранения как один из приоритетов социальной политики столицы. За предыдущие восемь лет мы ввели более 70 различных медицинских учреждений, и темпы снижать не намерены. На этот год в планах ввести 15 объектов здравоохранения», – заключил Хуснуллин.