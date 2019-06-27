РИАМО - 27 июн. За парковку в неположенном месте на территории столицы за последние три месяца эвакуировали более 9 тысяч автомобилей люксовых марок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Среди них 404 Porsche, 18 Bentley, 11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три Lamborghini и один Ferrari. Из автомобилей «попроще» нарушали правила парковки владельцы 754 Lexus, 1 740 Audi, 2 861 BMW и 3 509 Mercedes», — сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на наличие рядом платных парковок, некоторые владельцы дорогих иномарок выбирают не платить за стоянку автомобилей, а бросить автомобиль в неположенном месте.

«В таком случае, помимо штрафа, им приходится ехать на спецстоянку и забирать машину»,— добавил представитель пресс-службы.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).