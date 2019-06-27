РИАМО - 27 июн. За парковку в неположенном месте на территории столицы за последние три месяца эвакуировали более 9 тысяч автомобилей люксовых марок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
По его словам, несмотря на наличие рядом платных парковок, некоторые владельцы дорогих иномарок выбирают не платить за стоянку автомобилей, а бросить автомобиль в неположенном месте.
«В таком случае, помимо штрафа, им приходится ехать на спецстоянку и забирать машину»,— добавил представитель пресс-службы.
По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, жители могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).
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