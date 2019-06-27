РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В Подольске жительница округа пожаловалась на брошенный автомобиль по улице Горького в микрорайоне Львовский, нарушителю, оставившему автотранспорт, грозит наказание, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на брошенный автомобиль в микрорайоне Львовский. Она отметила, что машина стоит уже больше трех лет у дома №22/14 по улице Горького.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу приведения в порядок территории по улице Горького в микрорайоне Львовский. В июне по указанной информации был проведен осмотр, факты подтвердились. Установлено, что нарушение совершено жителем. Вопрос о принятии мер к проживающему, оставившему автотранспорт, будет рассмотрен на административной комиссии до 12 августа 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.