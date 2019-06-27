РИАМО – 27 июн. В 16-м микрорайоне Зеленограда введен детский сад, учреждение готово принять 200 малышей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Новое здание расположено по адресу: улица Андреевка, корпус 1608А (ЗелАО, Крюково).
«Этим детским садиком смогут воспользоваться юные новоселы возводимого неподалеку 17-го микрорайона», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Трехэтажное здание детсада отвечает всем современным требованиям. Групповые ячейки расположены отдельными блоками, в составе каждой ячейки имеются раздевалки, игровые, буфетные, спальные комнаты.
Строительство велось за счет городского бюджета.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам детского сада в Зеленограде привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.
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