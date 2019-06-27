РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 июн. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров провел встречу с жителями улицы Комсомольская в микрорайоне Салтыковка по поводу предстоящего ремонта дороги, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Вопрос о ремонте дорожного полотна на улице Комсомольская поступил от жителей микрорайона 20 июня на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Протяженность улицы составляет около 500 метров. В текущем году там планируют уложить более 4 тысяч квадратных метров асфальта.

«Нас интересует дорожное покрытие на нашей улице. Очень неудобно гулять с детьми. Дорогу заасфальтируют. Нам об этом сообщил Сергей Геннадьевич (Юров, глава Балашихи – ред.). Мы рады, что проблема разрешится», – сказал житель Комсомольской улицы Сергей Терентьев.

Также Юров обсудил с жителями вопросы изменения схемы дорожного движения в микрорайоне Салтыковка, реконструкции инженерных коммуникаций, ход рекультивации закрытого мусорного полигона «Кучино».