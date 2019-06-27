РИАМО - 27 июн. В Подмосковье и Москве до 09:00 29 июня объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за ветра и дождя до 09:00 29 июня. В столице «желтый» уровень из-за грозы будет действовать до 18:00 28 июня, из-за ветра – до 21:00 29 июня, из-за дождя – до 12:00 29 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей, где объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности.

В Московском регионе 28 июня будет облачно, пройдет сильный дождь, ожидается гроза. Порывы ветра местами достигнут 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 16-18.

Облачно будет и 29 июня, пройдет дождь, местами сильный. Порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Температура ночью – 9-11 градусов, днем — 11-13.