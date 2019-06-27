РИАМО - 27 июн. Двух пингвинят, вылупившихся в апреле, на следующей неделе планируют перевести в общий с остальными сородичами вольер, они прошли социализацию, сообщается в группе Московского зоопарка в Facebook.

В апреле у пары южноафриканских пингвинов вылупились два птенца. Старший из них появился на свет 7 апреля, младший - на два дня позже. Малыши были выкормлены специалистами зоопарка вручную, и совсем скоро их ждет воссоединение с сородичами.

«Птенцы получили имена Роббен (в честь одноименного острова, расположенного неподалеку от берегов Южной Африки) и Нельсон (в честь великого Нельсона Манделы). Сейчас им уже больше двух месяцев, с каждым днем они становятся все активнее и любознательней, а также приобретают больше самостоятельности», - говорится в сообщении.

Уже на следующей неделе гости зоопарка смогут полюбоваться на группу гумбольдтов и южноафриканских пингвинов в полном составе. Все лето они живут в открытом вольере у входа в «Дом птиц». Пока Роббен и Нельсон не успели обзавестись взрослым оперением, их можно легко узнать среди других.

Совсем недавно пингвинята перелиняли, сменив пух на оперение, пригодное для плавания. Сразу после этого они стали активно покорять водную стихию и научились ловко выпрыгивать из воды на берег.

«С первого месяца жизни наши специалисты проводят с Нельсоном и Роббеном особые тренинги, во время которых пингвинята выполняют ряд несложных задач. Все это необходимо, чтобы птицы были контактными, позволяли осматривать себя и при необходимости проводить ветеринарные процедуры», - уточняется в материале.

Две недели назад птенцов начали социализировать и постепенно готовить их к переезду в большой общий вольер. Чтобы Нельсон и Роббен научились контактировать с сородичами, к ним сначала подселили Кейпа - молодого пингвина, вылупившегося в январе этого года. Позднее к ним присоединился Спартак - пингвин, вылупившийся в 2016 году. В небольшой группе пингвинов царит идиллия, а малыши Нельсон и Роббен уже полностью привыкли к своим старшим сородичам.