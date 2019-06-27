РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июн. Криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области провели выездное учебное занятие с учениками кадетского класса школы №11 микрорайона Железнодорожный Балашихи, ребята попробовали себя в роли следователя, сотрудника розыска, эксперта, понятых, свидетелей, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В ходе урока кадеты провели осмотр импровизированного места происшествия. Перед началом осмотра между участниками были распределены роли: следователь, сотрудник розыска, эксперт, понятые, свидетели. Был составлен протокол осмотра места происшествия. Кадеты приняли участие в поиске вещественных доказательств: гильз, патронов, частей оружия, иных предметов. При их обнаружении учениками были даны пояснения, что это за предмет и как он может относиться к событию преступления», – говорится в сообщении.

Ребята озвучили версии произошедшего. При обнаружении объемного следа обуви следователем-криминалистом, проводившим занятие, было продемонстрировано, как надо заливать гипсовый след. Кадеты, назначенные сотрудниками розыска, в машине обнаружили ботинок, протектор которого совпал с гипсовым отпечатком.

Тело и найденные вещественные доказательства были осмотрены медиками, саперами и остальными участниками занятия. В процессе проведения занятия следователем-криминалистом были даны пояснения на все вопросы кадетов.

В завершении ребята поблагодарили сотрудников Главного следственного управления за интересный урок.