РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 июн. На эстакаде на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в подмосковном Красногорске открыли рабочее движение на съезде на Ильинское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Красногорске открылось рабочее движение по путепроводу на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. Теперь при движении в сторону Ильинского шоссе после перекрестка с улицы Речная – прямо, далее на эстакаде – правый съезд по указателям. Протяженность путепровода – 255 метров», – говорится в сообщении.

Добавляется, что открыт также съезд с Волоколамского шоссе из Москвы в сторону железнодорожной станции «Павшино». Это сэкономит водителям до 20 минут времени в пути.

«Также у автомобилистов появится возможность проезда на Пенягинское шоссе и разворот на Волоколамское шоссе в сторону Москвы. Параллельно идут работы на третьем пусковом комплексе: строительство разворотной эстакады в районе Павшинской поймы, который соединит микрорайон с Волоколамским шоссе», – добавляется в сообщении.

Завершить строительство многоуровневой развязки протяженностью около 9 километров планируется в IV квартале 2019 года.