РИАМО – 27 июн. В 2018 году общий уровень загруженности дорог в Московском регионе уменьшился, с 57% до 56%, в частности, в 2017-2018 годах уровень загруженности Садового кольца снизился на 12-16%, сообщает ТАСС.

«Дорожная ситуация в Московской агломерации улучшается. <…> В 2018 году общий уровень загруженности Московской агломерации снизился с 57% до 56%, по сравнению с предыдущим годом, а загруженность автомагистралей упала на 4%», - говорится в ежегодном отчете нидерландской компании Tom Tom Traffic Index, которая анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран мира.

В прошлом году в компании поменялся подход к расчету рейтинга в Московском регионе: ранее уровень загруженности на улично-дорожной сети считали только внутри столицы. Показатель для Москвы в 2017 году был лучше аналогичного показателя 2016 года и составил 43%.

«Теперь же компания учитывает улично-дорожную сеть всей агломерации, включая дороги Московской области, так как большое количество автомобилей, передвигающихся по Москве, приезжает из-за МКАД. Также растет число маятниковой миграции, границы перемещений автомобилей сильно размыты», - уточняется в материале.

Вице-президент по дорожному движению компании Ральф-Петер Шафер уточнил, что в целом в мире уровень пробок растет, поэтому отрадно видеть снижение загруженности в агломерациях, таких как Московская, несмотря на то, что ее экономический уровень высок.

«Это говорит о применении властями активного и инновационного подхода по снижению пробок. Мы видим огромные усилия, которые транспортные органы власти направляют на решение этой проблемы уже более 10 лет: они прямо решают вопрос с пробками, придерживаясь для этого мультимодального и технологичного подхода», - добавил Шафер.

В исследовании нидерландской компании также отмечается, что с 2017 по 2018 год уровень загруженности Садового кольца снизился на 12-16%.