РИАМО - 27 июн. Русский Forbes подготовил рейтинг 100 лучших вузов страны, в который вошли четыре учебных заведения из Московской области, следует из опубликованной рейтинговой таблицы.

На сайте издания отмечается, что первый рейтинг лучших российских вузов Forbes подготовил в 2018 году. При составлении рейтинга не только оценивалось качество образования, но также учитывалось, какие вузы выпускают специалистов с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты. Первой в рейтинге в прошлом году стала Российская экономическая школа (Москва).

«В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС (Москва – ред.), МГИМО (Москва – ред.) и Физтех (Московская область – ред.)», - говорится в сообщении.

В списке есть еще три подмосковных вуза: Московская государственная академия физической культуры заняла 36 место, Российский государственный университет туризма и сервиса – 41 место, и Московский государственный институт культуры – 44 место.

При составлении рейтинга за основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1 тысячи учреждений высшего образования, подготовленного министерством науки и высшего образования РФ. Методика учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них.

Кроме того, Forbes изучил биографии более 1,6 тысячи представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Таким образом, вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников.

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, однако есть творческие и спортивные вузы. В финальном списке остались узкоспециализированные университеты с одной или двумя специальностями.