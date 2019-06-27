РИАМО – 27 июн. Спасатели Московской области проводят профилактические мероприятия в детских лагерях, с начала летнего сезона в регионе провели свыше 6 тысяч мероприятий по правилам безопасности, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В ходе профилактических уроков спасатели рассказывают детям о правилах безопасности, грамотных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и о работе в области единого номера вызова экстренных служб – «112».

«Детям рассказывают, в каких ситуациях нужно звонить в систему-112, что сообщать оператору, предупреждают о недопустимости хулиганских звонков. Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ «Мособлпожспас», ГКУ Московской области «Центр 112», – говорится в сообщении.

Для привлечения интереса детей к подобным учебным занятиям спасатели и пожарные проводят их в различном формате – тематические викторины, конкурсы и практические тренировки по эвакуации.

«Также специалисты рассказывают детям о безопасном поведении на водных объектах, что особенно актуально в купальный сезон», – заключается в материале.