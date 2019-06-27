РИАМО - 27 июн. Все службы городского хозяйства переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все коммунальные службы столицы со среды (26 июня – ред.) переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства», – сказал Бирюков.

Он отметил, что городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

Бирюков подчеркнул, что около 1,2 тысячи сотрудников ГУП «Мосоводосток» также переведены на усиленный режим работы для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения.

«На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей», – резюмировал заммэра.