РИАМО - 27 июн. Депутаты Московской областной думы поддержали постановления о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» заслуженному тренеру России и СССР Владимиру Максимову и гендиректору ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову.

«Поступило ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» Владимиру Салмановичу Максимову, главному тренеру команды «Чеховские медведи» государственного автономного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта (Красногорск)», и Борису Викторовичу Обносову - генеральному директору ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (городской округ Королев)», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он отметил, что все необходимые процедуры соблюдены.

Оба постановления поддержали большинство депутатов.