РИАМО - 27 июн. В столичном храме Софии Премудрости Божией началось отпевание народной артистки России Аллы Покровской, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На отпевании присутствуют родные, друзья и коллеги актрисы. Похороны Покровской состоятся на Троекуровском кладбище.

Утром в четверг в Московском художественном театре имени А. П. Чехова прошла гражданская панихида. Проститься с артисткой пришел ее сын, актер Михаил Ефремов, а также артисты Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков.

Алла Покровская ушла из жизни 25 июня. В последнее время артистка тяжело болела.

Алла Покровская была выпускницей Школы-студии МХАТ 1959 года. Впоследствии она стала ведущим педагогом, профессором, авторитетом для коллег и многих поколений студийцев. Будучи театральным режиссером и выдающейся актрисой, Покровская 45 лет посвятила служению «Современнику», а последние 15 лет – мхатовской сцене.