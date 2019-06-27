РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июн. Новую газовую плиту установили 72-летней Валентине Беляевой из подмосковной Балашихи в рамках муниципальной адресной программы помощи малоимущим жителям городского округа, до сентября 2019 года будет установлено еще 9 плит в квартирах жителей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«В рамках муниципальной адресной программы помощи малоимущим жителям Балашихи, которая реализуется с 2019 года, наша организация проводит замену газового оборудования на новое. Сегодня пенсионерке Валентине Беляевой мы первой установили новую плиту с установкой контроля утечки газа по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом №45. Надеюсь, что жительница останется довольна нашей работой, ведь наши квалифицированные специалисты всегда обеспечивают качественное выполнение порученных работ», - сказал генеральный директор компании ООО «Виссервисгаз» Андрей Ермолаев.

Он добавил, что данная работа ведется планомерно на территории всего городского округа, выборку адресов для замены в квартире газового оборудования проводит администрация Балашихи. В рамках муниципальной программы по замене старого оборудования на новое до сентября 2019 года будет установлено еще девять плит и четыре газовые колонки малоимущим гражданам.

72-летняя Валентина Беляева живет в небольшой квартире вместе с дочкой и внучкой. Она призналась, что установка новой плиты стала прекрасным подарком к их с внучкой предстоящим дням рождения.

«Праздничные любимые угощения - курицу, пирожки, холодец - уже приготовлю на новой плите», - отметила Беляева.

Для уточнения более подробной информации о программе по замене газового оборудования на новое льготным категориям граждан необходимо обратиться в управление социальной защиты населения администрации Балашихи.