РИАМО - 27 июн. Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому увеличивается срок действия льготы по транспортному налогу для многодетных семей, сообщил председатель комитета регионального парламента по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

На сегодняшний день, согласно региональному законодательству, многодетная семья освобождена от уплаты транспортного налога на имеющийся у них автомобиль с даты возникновения статуса многодетной семьи – то есть с даты рождения третьего ребенка (или усыновления, установления опеки и попечительства), а лишается льготы с момента лишения статуса.

«Московская областная дума одобрила проект закона по транспортному налогу многодетным семьям, в рамках которого льгота будет предоставляться за весь налоговый период, то есть с 1 января, даже если ребенок родился в декабре», - сказал Ефимов журналистам, комментируя законопроект.

По его словам, также, в соответствии с законопроектом, льгота прекращает свое действие не с момента лишения семьи статуса многодетной, а со следующего налогового периода.

«Мы рекомендовали на следующем заседании принять законопроект в целом», - заключил Ефимов.