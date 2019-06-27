РИАМО – 27 июн. В Главном клиническом госпитале МВД России начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков и начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Сергей Мизонов навестили оперуполномоченного отдела полиции по городскому округу Фрязино, который пострадал при выполнении служебных обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы главка подмосковной полиции.

«Пауков вручил младшему лейтенанту полиции Анатолию Кривошееву памятные подарки, а также выразил слова признательности и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей и пожелал скорейшего выздоровления», – отмечается в сообщении.

На проспекте Мира во Фрязине 19 июня оперуполномоченным был замечен гражданин, схожий по приметам с лицом, возможно причастным к совершению преступления. После проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, в этот момент неожиданно злоумышленник нанес сотруднику уголовного розыска удар ножом. Сотрудник полиции был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости.

«В кратчайшие сроки полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии», – добавляется в материале.

В отношении злоумышленника следственными органами принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.