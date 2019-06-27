РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июн. Управление МособлЕИРЦ начинает формировать единую квитанцию по всем видам услуг на территории городского округа Люберцы, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ.

«При содействии администрации и управляющих организаций проведена большая работа, в результате которой жители уже в июле 2019 года получат Единый платежный документ с начислениями за июнь. Управление МособлЕИРЦ в Люберцах начинает формировать единую квитанцию по всем видам услуг на территории городского округа», – говорится в сообщении.

В Едином платежном документе, формат которого утвержден постановлением правительства Московской области, отразят детализированную информацию по услугам разных поставщиков. Это позволит потребителям видеть, какие услуги и в каком объеме оказаны, по каким тарифам проведены начисления, из чего складывается ежемесячная итоговая сумма к оплате.

«МособлЕИРЦ является платежным агентом, стоит на учете в Росфинмониторинге и в соответствии с законом распределяет поступающие от жителей денежные средства – своевременно и в полном объеме направляет их поставщикам ресурсов и услуг. Вместе с надежностью в приоритете для нас – удобство клиентов. Для этого МособлЕИРЦ разработал и внедрил единые стандарты офисов и единые стандарты обслуживания, развивает и совершенствует дистанционные сервисы», – отметил заместитель генерального директора по развитию МособлЕИРЦ Бислан Гайрабеков.

Он добавил, что на основании заключенных договоров и по поручению управляющих компаний МособлЕИРЦ будет производить начисления, формировать и выпускать квитанции, вести очное и дистанционное обслуживание абонентов. После перехода в единую расчетную систему МособлЕИРЦ жителям Люберец станут доступны контактный центр и личный кабинет. Зайти в личный кабинет можно через сайт или мобильное приложение МособлЕИРЦ. Там можно оплатить услуги без комиссии, передать показания приборов учета, проверить начисления, увидеть историю платежей и получить консультацию специалиста.

Оплата Единых платежных документов в Люберцах будет возможна в отделениях и терминалах Сбербанка, банков «Возрождение», МКБ, ВТБ, «Мособлбанк», в отделениях «Почты России» и клиентских офисах.

«В целях корректного формирования платежных документов МосОблЕИРЦ рекомендует жителям Люберец передавать показания приборов учета воды и электроэнергии в период с 15 по 26 число ежемесячно», – заключается в сообщении.