РИАМО - 27 июн. В прошлом году порядка 16 тысяч гектаров подмосковной земли предоставили в аренду инвесторам, свыше 40 гектаров сдали через торги, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«За 2018 год в аренду инвесторам предоставлено 16 тысяч гектаров земли для реализации наиболее важных для Московской области инвестиционных проектов», - сказал Коган.

Он отметил, что среди проектов - создание высокотехнологичного комплекса молочного животноводства и переработки молока ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» в Волоколамском городском округе, развитие инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции СПСК «Фермеры Подмосковья».

«Более 40 гектаров земли сданы в аренду через торги. Также реализованы через торги 17 гектаров земли под объектами капитального строительства», - заключил Коган.