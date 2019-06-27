РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В поселке Дубровицы Подольска 28 июня сотрудники УК вместе с жителями проверят ход ремонта в одном из подъездов жилого дома, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы Подольска вместе с жителями проконтролируют ремонт по программе «Мой подъезд». Подольск стал одной из первых площадок проекта. 28 июня в 14:00 в Дубровицах состоится встреча сотрудников территориального отдела и управляющей компании с жителями для проверки хода ремонта в первом подъезде дома №2», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет по адресу: поселок Дубровицы, дом №2, подъезд 1.

Государственная программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд области красивым, удобным и комфортным для проживания.