РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июн. Сотрудники ГИБДД в июле текущего года проинспектируют водителей в Красногорске на трезвость, рейды будут проводиться в рамках тотальных проверок, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД управления МВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в июле 2019 года. Оперативно-профилактические мероприятия по теме: «Нетрезвый водитель» будут проведены 5, 13, 19 и 25 июля», – говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы ГИБДД 2, 10, 17 и 23 июля проведут проверки по теме: «Перевозка пассажиров».