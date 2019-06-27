РИАМО – 27 июн. В Зеленограде закрыли незаконное химическое производство, в помещениях были размещены двухсотлитровые бочки с сырьем для изготовления незамерзающей стеклоомывающей жидкости, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Накануне Госинспекция по недвижимости пресекла факт нецелевого использования городских нежилых помещений в Зеленограде, на проспекте Генерала Алексеева, дом 28.

«В ходе обследования нежилых помещений, предоставленных городом в аренду, было установлено, что вместо оружейного магазина функционирует цех по разливу химических жидкостей. В помещениях были размещены двухсотлитровые бочки с сырьем для изготовления незамерзающей стеклоомывающей жидкости, а также технологическое оборудование для смешивания и разлива готовой продукции», – отмечается в сообщении.

Готовый товар складировался там же, на стеллажах.

«Разрешение специально уполномоченного органа исполнительной власти на изменение целевого назначения нежилого помещения не выдавалось. Арендатор самовольно распорядился нежилыми помещениями и изменил их функциональное назначение», – уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

За нарушение порядка изменения целевого назначения объектов нежилого фонда организация привлечена к административной ответственности. Химическое производство остановлено, технологическое оборудование вывезено, нарушение при использовании нежилых помещений, находящихся в собственности города, устранено.

«Правительство Москвы поступательно решает проблему нецелевого использования арендованных у города помещений. Зачастую сигналами к проверке являются жалобы жителей, которых беспокоит, что, например, вместо оздоровительного центра арендаторы разворачивают торговые площади, или опасное производство. За первое полугодие 2019 года было выявлено 44 факта нецелевого использования объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы», – подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.