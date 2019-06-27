РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июн. В подмосковных Люберцах в рамках программы губернатора «Мой подъезд» отремонтировали 2,6 тысячи подъездов многоквартирных домов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проинспектировал ход ремонта подъездов жилых домов в поселке Красково. Он встретился с жителями дома №17 на улице КСЗ.

«С момента реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» в городском округе Люберцы было отремонтировано 2627 подъездов – это 51% от общего запланированного числа. В 2019 году у нас стоит задача отремонтировать не менее 600 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что на данный момент работы завершены на 499 объектах. Они производятся в соответствии с графиком.

«Что касается дома №17 на улице КСЗ, то это довольно старый дом, он 1958 года постройки. Здесь свои особенности. Тем не менее, ремонт подъезда произведен качественно и нареканий не вызывает», – подчеркнул Ружицкий.

Дом №17 на улице КСЗ в Краскове обслуживает управляющая компания «Содействие». Всего в нем 12 квартир.

Ранее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин назвал городской округ Люберцы лидером по реализации программы ремонта подъездов.