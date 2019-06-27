РИАМО - 27 июн. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям во время досмотра среза цветов гвоздики из Голландии на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске нашло опасного вредителя — западного цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Проводя на растениях весь жизненный цикл, насекомые повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур.