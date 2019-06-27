РИАМО - 27 июн. В субботу, 29 июня, ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 6-7 градусов, таким образом, в этот день будет пик похолодания текущей недели, сообщается на сайте «Метеовести».

«Подошел к концу первый месяц лета, и его окончание в Московском регионе будет холодным. Пик похолодания придется на субботу, когда отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха составит 6-7 градусов, и днем столбики термометров покажут лишь 12-14 градусов», - говорится в сообщении.

Однако уже в воскресенье циклон уйдет на восток, оставив Москву в своей тыловой части. Дожди постепенно прекратятся, и если ночью еще холодно, около плюс 8-10 градусов, то днем солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, поднимут столбики термометров к 20-градусным отметкам.

В первый день июля столица попадет в руки солнечного и сухого антициклона, и температурный фон вернется в рамки климата, достигнув днем плюс 24-26 градусов. На градус-другой теплее будет во вторник, но местами прошумят короткие грозовые дожди.