РИАМО - 27 июн. На северо-востоке Москвы в программу реновации включены 499 домов, 450 семей уже подписали договоры, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«С момента практического старта программы для нужд переселения в указанном округе город передал восемь современных новостроек. В них уже успешно переехали жители трех пятиэтажек, жители еще пяти домов находятся в разной стадии переезда», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего в Северо-Восточном административном округе в рамках программы реновации переселяются 578 семей из районов Бабушкинский, Северное и Южное Медведково.

«В настоящее время 451 семья, то есть 78%, заключили договоры с департаментом городского имущества. Еще 10 семей приглашены для заключения договоров в ближайшее время», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев отметил, что сейчас в стадии строительства находятся 15 жилых домов жилой площадью 148,6 тысяч квадратных метров на 2651 квартиру. До конца года планируется приступить к возведению еще на пяти площадках. Девять домов уже введено в эксплуатацию. Еще два дома находятся в проектировании, проектами 18 объектов займутся до конца года.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.