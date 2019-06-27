РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. В подмосковном Подольске продолжаются работы по ликвидации сухостоя, покраске и замене ограждений и отбойников, очистке опор уличного освещения на Старосимферопольском шоссе, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский провел заседание штаба по благоустройству территории, примыкающей к Старосимферопольскому шоссе с представителями муниципальных организаций, закрепленных за территорией постановлением главы горокруга Подольск. На совещании обсуждался ход устранения замечаний, выявленных по итогам проверки министерства благоустройства Московской области, а также продолжение исполнения работ по приведению прилегающей территории к Старому Симферопольскому шоссе и вылетной магистрали в надлежащее состояние.

«По итогам встречи Цаплинский повторно дал рекомендации муниципальным организациям выполнить работы по ликвидации сухостоя и поросли, а также обратиться в ГБУ МО «Мосавтодор» для продолжения работ по окраске или замене ограждений и отбойников, очистке опор уличного освещения, светофорных объектов и дорожных знаков от ржавчины», – говорится в сообщении.

Старосимфероропольское шоссе представляет собой магистраль регионального значения. В границах городского округа Подольск ее площадь составляет 24,4 гектара, а длина – 22 километра. Шоссе включает проспекты Юных Ленинцев, Ленина, улицы Большая Серпуховская, Симферопольская и Климовская в микрорайоне Климовск; Московская в микрорайоне Львовский.

В Подольске началось благоустройство вылетной магистрали – Старосимферопольское шоссе. Администрация горокруга разрабатывает проект от улицы Павлика Морозова до въезда в Чехов.