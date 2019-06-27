РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. Свыше 40 жителей Подольска предпенсионного возраста пройдут переобучение по новым профессиональным направлениям, сообщается на сайте администрации городского округа.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» областные центры занятости населения заключили с образовательными организациями договоры на обучение около 330 граждан предпенсионного возраста. Уже сегодня свыше 100 предпенсионеров обучаются по программам профессиональной переподготовки, 47 – повышения квалификации и 49 – профессионального обучения.

«Подольский центр занятости населения заключил контракты на обучение 12 человек по следующим направлениям переподготовки: управление государственными и муниципальными закупками, оператор котельной, повар, персонал, обслуживающий сосуды под давлением. В ближайшее время, по направлениям переподготовки: ландшафтный дизайн, флорист, 1С: бухгалтерия, 1С: зарплата и управление персоналом, а также реабилитация в социальной сфере, готовы будут приступить к переобучению еще 30 человек предпенсионного возраста», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Евгений Виюк.

Как отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, министерство еженедельно ведет мониторинг сведений о лицах предпенсионного возраста, желающих принять участие в мероприятиях по обучению и дополнительному образованию.

«На сегодняшний день в Московской области к профессиональному обучению готовы приступить более 1,7 тысячи человек, а в общей сложности к 2024 (году – ред.) мы планируем обучить порядка 11,5 тысячи жителей предпенсионного возраста», – пояснила она.

Предпенсионерами считаются лица, у которых право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, наступает через пять лет. Такие граждане, ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем, могут пройти обучение. Для незанятых предпенсионеров во время учебы предусмотрена стипендия.