РИАМО - 27 июн. На территории Москвы и Подмосковья на выходных среднесуточная температура ожидается на 2 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Обширный циклонический вихрь с центром над Арктикой раскрутился до больших высот. Вовлекая в свою систему холодный воздух более высоких слоев атмосферы, он распространяет его и у поверхности земли. В четверг центр циклона находится над странами Балтии.

«В Москве и Подмосковье прохождение атмосферных фронтов, с ним связанных, будет сопровождаться, ливнями, грозами и усилением ветра.<…> Среднесуточная температура останется пока ниже нормы на 2 градуса», - говорится в сообщении.

В пятницу циклон приблизится к самому центру России и погода ухудшится. Она ожидается облачной, время от времени будет приниматься дождь, ночью местами сильный, сопровождаемый грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду. В ночные часы местами может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

За счет облаков ночью будет относительно тепло, от 13 до 15 градусов, а вот днем из-за дождей температура повысится ненамного, ее максимальное значение в Москве от 16 до 18 градусов.

29 июня циклон сохранит свое влияние на погоду региона. Она ожидается облачной, дождливой и ветреной, порывы до 12-17 метров в секунду. Температура понизится ночью до 10-12, по области до 7-12 градусов, днем потеплеет ненамного: в Москве до 12-14, по области температура от 11 до 16 градусов.

В воскресенье циклон начнет покидать столицу. Ночью лишь местами, в основном в северной половине Подмосковья, пройдет небольшой дождь, а днем облаков станет меньше, но дожди кратковременного характера еще не исключены. Ночь останется холодной, от 7 до 12 градусов, днем температура начнет повышаться, приближаясь к 20-градусным значениям.