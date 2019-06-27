РИАМО – 27 июн. Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» проверили организацию по переработке твердых бытовых отходов, расположенную в поселке Некрасовский, в ходе рейда задержали 17 мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Всего в ходе рейда за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 17 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статье 18.8 и статье 18.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она дополнила, что на каждого из них наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.